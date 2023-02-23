Mateusz Cholewiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Cholewiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Cholewiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Cholewiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Cholewiak 5 Şubat 1990 tarihinde Krosno şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Cholewiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Cholewiak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Mateusz Cholewiak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Cholewiak'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Cholewiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Cholewiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Cholewiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Cholewiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında UKS SMS Balucz

1 Şubat 2008 yılında SMS Lodz

1 Temmuz 2011 yılında P. Niepolomice

18 Temmuz 2014 yılında Stal Mielec

28 Şubat 2018 yılında Slask Wroclaw

10 Ocak 2020 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2021 yılında Górnik Zabrze

Mateusz Cholewiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Cholewiak şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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