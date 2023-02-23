Mateusz Cichocki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Cichocki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Cichocki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Cichocki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Cichocki 31 Ocak 1992 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Cichocki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Mateusz Cichocki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Cichocki'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Cichocki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Cichocki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Cichocki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Cichocki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Legia II

1 Temmuz 2012 yılında Legia Varşova

11 Ocak 2013 yılında Dolcan Zabki

30 Haziran 2013 yılında Legia Varşova

21 Şubat 2014 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2014 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2014 yılında Dolcan Zabki

30 Haziran 2015 yılında Legia Varşova

2 Temmuz 2015 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Radomiak

Mateusz Cichocki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Cichocki şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Cichocki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polfa Tarchomin, GKP Targówek, Legia Warszawa

Polonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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