Mateusz Czyzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Czyzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Czyzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Czyzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Czyzycki 8 Şubat 1998 tarihinde Brzesko şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Czyżycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Czyzycki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Czyzycki'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Czyzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Czyzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Czyzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Czyzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Mielec U19

2 Haziran 2016 yılında Stal Mielec

14 Temmuz 2016 yılında Siarka T.

11 Ocak 2018 yılında Odra Opole

5 Ağustos 2020 yılında Warta Poznań

17 Şubat 2022 yılında GKS Tychy

Mateusz Czyzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Czyzycki şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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