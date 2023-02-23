Mateusz Dudek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Dudek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Dudek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Dudek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Dudek 14 Aralık 2002 tarihinde Kolbuszowa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Dudek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Mateusz Dudek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Dudek'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Dudek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Dudek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Dudek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Dudek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec II

19 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

24 Eylül 2021 yılında Olimpia Elblag

30 Haziran 2022 yılında Stal Mielec

Mateusz Dudek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Dudek şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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