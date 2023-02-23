Mateusz Golba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Golba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Golba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Golba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Golba 29 Mart 2003 tarihinde Łuków şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Golba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Golba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Golba'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Golba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Golba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Golba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Golba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Podlasie B.P.

1 Ağustos 2021 yılında Leczna II

20 Mayıs 2022 yılında Gornik Leczna

Mateusz Golba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Golba şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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