Mateusz Grzybek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Grzybek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Grzybek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Grzybek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Grzybek 30 Mart 1996 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Grzybek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Mateusz Grzybek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Grzybek'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Grzybek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Grzybek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Grzybek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Grzybek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2019 yılında Termalica

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

9 Ocak 2023 yılında Zaglebie Lubin

Mateusz Grzybek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Grzybek şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Grzybek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chrzciciel Tychy, GKS Tychy

Polonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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