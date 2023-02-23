Mateusz Kaminski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kaminski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kaminski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kaminski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kaminski 27 Nisan 1988 tarihinde Prudnik şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kamiński şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kaminski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateusz Kaminski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 26 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kaminski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kaminski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kaminski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateusz Kaminski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kaminski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Polonia Bytom

1 Şubat 2009 yılında GKS Katowice

1 Ocak 2010 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2010 yılında Polonia Bytom

31 Aralık 2010 yılında Polonia Bytom

1 Şubat 2011 yılında GKS Katowice

26 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

Mateusz Kaminski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kaminski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Kaminski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogon Prudnik

Polonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.