Mateusz Kempski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kempski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kempski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kempski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kempski 21 Mart 2003 tarihinde Radomsko şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kempski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPLTD yapmaktadır. Mateusz Kempski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kempski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kempski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kempski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kempski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kempski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında GKS Belchatow

1 Eylül 2022 yılında Widzew II

29 Eylül 2022 yılında Widzew Lodz

Mateusz Kempski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kempski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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