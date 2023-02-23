Mateusz Kochalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kochalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kochalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kochalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kochalski 25 Temmuz 2000 tarihinde Świdnik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kochalski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kochalski'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kochalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kochalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kochalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kochalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Legia Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Legia U19

1 Şubat 2017 yılında Legia II

1 Şubat 2018 yılında Legionovia

30 Haziran 2018 yılında Legia II

12 Temmuz 2018 yılında Radomiak

28 Şubat 2020 yılında Legia II

25 Mayıs 2020 yılında Legia Varşova

21 Ağustos 2020 yılında Radomiak

30 Haziran 2021 yılında Legia Varşova

16 Ağustos 2021 yılında Radomiak

30 Haziran 2022 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

Mateusz Kochalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kochalski şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Kochalski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BKS Lublin, Legia Warszawa

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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