Mateusz Kos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kos 6 Nisan 1987 tarihinde Prudnik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kos'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Polonia Nysa

1 Ocak 2006 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2006 yılında Polonia Nysa

1 Temmuz 2008 yılında Skalnik Gracze

21 Temmuz 2010 yılında Rakow

3 Ağustos 2018 yılında Polonia Poraj

2 Mart 2019 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Mateusz Kos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kos şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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