Mateusz Kowalczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kowalczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kowalczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kowalczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kowalczyk 16 Nisan 2004 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kowalczyk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kowalczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateusz Kowalczyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kowalczyk'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kowalczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kowalczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kowalczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kowalczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Zabkovia Zabki

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz II

21 Şubat 2022 yılında LKS Lodz

Mateusz Kowalczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kowalczyk şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Mateusz Kowalczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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