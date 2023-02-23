Mateusz Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Kuchta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mateusz Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kuchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kuchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kuchta 5 Şubat 1996 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kuchta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kuchta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Mateusz Kuchta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kuchta'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kuchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kuchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateusz Kuchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kuchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında Górnik Zabrze

25 Şubat 2014 yılında OKS Brzesko

30 Haziran 2014 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2015 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2016 yılında Górnik Zabrze

26 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

30 Haziran 2018 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2018 yılında Zaglebie Lubin

27 Kasım 2019 yılında Odra Opole

12 Ağustos 2022 yılında Chojniczanka

Mateusz Kuchta kimdir

Mateusz Kuchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kuchta şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stadion Śląski Chorzów, Rozwój Katowice

Mateusz Kuchta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateusz Kuchta nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Lukas Brambilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Brambilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Brambilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Brambilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukasz Winiarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Winiarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukasz Winiarczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukasz Winiarczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Winciersz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Winciersz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Winciersz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Winciersz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi