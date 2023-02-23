Mateusz Kuchta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kuchta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kuchta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kuchta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kuchta 5 Şubat 1996 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kuchta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kuchta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Mateusz Kuchta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kuchta'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kuchta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kuchta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kuchta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kuchta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında Górnik Zabrze

25 Şubat 2014 yılında OKS Brzesko

30 Haziran 2014 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2015 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2016 yılında Górnik Zabrze

26 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

30 Haziran 2018 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2018 yılında Zaglebie Lubin

27 Kasım 2019 yılında Odra Opole

12 Ağustos 2022 yılında Chojniczanka

Mateusz Kuchta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kuchta şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Kuchta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stadion Śląski Chorzów, Rozwój Katowice

Polonya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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