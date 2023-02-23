Mateusz Kupczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kupczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Kupczak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Kupczak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateusz Kupczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kupczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Kupczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kupczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kupczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kupczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kupczak 20 Şubat 1992 tarihinde Żywiec şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Kupczak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kupczak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Mateusz Kupczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kupczak'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kupczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kupczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateusz Kupczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kupczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Podbeskidzie

1 Mart 2011 yılında Skalka Zabnica

30 Haziran 2011 yılında Podbeskidzie

22 Temmuz 2011 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2013 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2014 yılında Termalica

30 Haziran 2015 yılında Podbeskidzie

1 Temmuz 2015 yılında Termalica

17 Temmuz 2019 yılında Warta Poznań

Mateusz Kupczak kimdir

Mateusz Kupczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kupczak şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ŻAPN Żywiec, Koszarawa Żywiec, Czarni-Góral Żywiec

Mateusz Kupczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateusz Kupczak nereli

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