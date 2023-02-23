Mateusz Kustosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Kustosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Kustosz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Kustosz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Kustosz 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Kustosz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 4 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Kustosz'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Kustosz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Kustosz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Kustosz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Kustosz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2019 yılında Warta Poznań

2 Mart 2020 yılında Lubonski 1943

30 Haziran 2020 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2020 yılında Lechia Kostrzyn

30 Haziran 2021 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2021 yılında Sokol Kleczew

30 Haziran 2022 yılında Warta Poznań

1 Ağustos 2022 yılında Unia Swarzedz

18 Ekim 2022 yılında Warta Poznań

Mateusz Kustosz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Kustosz şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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