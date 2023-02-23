Mateusz Legowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Legowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Legowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Legowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Legowski 29 Ocak 2003 tarihinde Brodnica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Łęgowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Legowski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Mateusz Legowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Legowski'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Legowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Legowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Legowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Legowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Pogon U19

14 Ağustos 2019 yılında Valencia U19

30 Haziran 2020 yılında Pogon U19

1 Ağustos 2020 yılında Pogon II

27 Ocak 2021 yılında Pogon Szczecin

Mateusz Legowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Legowski şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Legowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gol Brodnica (2013-2016), Pogoń Szczecin (2016-2019)

Polonya U21 takımında 25 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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