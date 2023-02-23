Mateusz Letkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Letkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Letkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Letkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Letkiewicz 7 Mayıs 2004 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Letkiewicz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Mateusz Letkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Letkiewicz'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Letkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Letkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Letkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Letkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AP Ruch

1 Ocak 2020 yılında UKS SMS U19

10 Ağustos 2021 yılında M. Legnica II

1 Nisan 2022 yılında Miedz Legnica

Mateusz Letkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Letkiewicz şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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