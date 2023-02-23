Mateusz Lewandowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Lewandowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Lewandowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Lewandowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Lewandowski 4 Mart 1999 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Lewandowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Mateusz Lewandowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mateusz Lewandowski'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Lewandowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Lewandowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Lewandowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Lewandowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında E. Cottbus U17

22 Ocak 2016 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U19

5 Temmuz 2018 yılında BFC Dynamo

1 Ağustos 2020 yılında Wisla Plock

5 Ağustos 2021 yılında Korona Kielce

31 Aralık 2021 yılında Wisla Plock

11 Ocak 2022 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

Mateusz Lewandowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Lewandowski şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Warta Poznań (-2015), Energie Cottbus (2015-01/2016). SC Freiburg (01/2016-2018)

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