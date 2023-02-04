Mateusz Lis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Lis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Lis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Lis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Lis 27 Şubat 1997 tarihinde Żary şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Lis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Mateusz Lis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Lis'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Lis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateusz Lis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Lis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Lis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lech U19

13 Şubat 2015 yılında Lech Poznan

23 Temmuz 2015 yılında Miedz Legnica

1 Ocak 2016 yılında Lech Poznan

12 Temmuz 2016 yılında Podbeskidzie

5 Aralık 2016 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2017 yılında Rakow

30 Haziran 2018 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Krakow

6 Ağu 2021 yılında Altay SK

1 Temmuz 2022 yılında Southampton

1 Eylül 2022 yılında Troyes

30 Haziran 2023 yılında Southampton

Mateusz Lis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Lis şuan Troyes takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Lis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Promień Żary, UKP Zielona Góra, Lech Poznań

Polonya U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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