Mateusz Machaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Machaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Machaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Machaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Machaj 28 Haziran 1989 tarihinde Głogów şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Machaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Machaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mateusz Machaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Machaj'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Machaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Machaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Machaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Machaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Amica Wronki

1 Temmuz 2007 yılında Lech Poznan

1 Şubat 2009 yılında Polonia Slubice

30 Haziran 2009 yılında Lech Poznan

1 Ağustos 2009 yılında Tur Turek

1 Aralık 2009 yılında Lech Poznan

1 Ocak 2010 yılında Stilon

30 Haziran 2010 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2010 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2011 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2011 yılında Lechia Gdansk

22 Şubat 2014 yılında Slask Wroclaw

8 Ocak 2016 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia

22 Ocak 2019 yılında Chrobry Glogow

Mateusz Machaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Machaj şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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