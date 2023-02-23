Mateusz Machala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Machala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Machala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Machala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Machala 3 Mayıs 2000 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Machała şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Machala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Mateusz Machala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Machala'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Machala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Machala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Machala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Machala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Ruch Chorzow

17 Şubat 2020 yılında RKS Grodziec

23 Şubat 2021 yılında Z. Sosnowiec

12 Ocak 2023 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Z. Sosnowiec

Mateusz Machala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Machala şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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