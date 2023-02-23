Mateusz Mak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Mak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Mak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Mak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Mak 14 Kasım 1991 tarihinde Sucha Beskidzka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Mak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Mateusz Mak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Mak'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Mak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Mak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Mak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Mak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Ocak 2010 yılında Radzionkow

1 Ocak 2012 yılında GKS Belchatow

21 Ağustos 2015 yılında Piast Gliwice

30 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

Mateusz Mak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Mak şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Mak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Babia Gora Sucha Beskidzka, Wisla Krakow

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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