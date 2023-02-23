Mateusz Malec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Malec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Malec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Malec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Malec 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Malec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Malec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini topgoal sports management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Malec'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Malec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Malec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Malec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Malec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında Skra Czesto.

Mateusz Malec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Malec şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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