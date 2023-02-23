Mateusz Marzec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Marzec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Marzec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Marzec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Marzec 13 Ağustos 1994 tarihinde Ozimek şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Marzec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Marzec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Marzec'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Marzec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Marzec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Marzec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Marzec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında Ruch Zd.

5 Temmuz 2016 yılında Odra Opole

19 Ocak 2017 yılında Ruch Zd.

30 Haziran 2017 yılında Odra Opole

4 Temmuz 2018 yılında Olimpia Grudz.

1 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

1 Ocak 2020 yılında Podbeskidzie

28 Temmuz 2021 yılında Odra Opole

4 Ocak 2023 yılında GKS Katowice

Mateusz Marzec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Marzec şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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