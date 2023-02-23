Mateusz Matras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Matras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Matras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Matras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Matras 23 Ocak 1991 tarihinde Ornontowice şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Matras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Mateusz Matras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mateusz Matras'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Matras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Matras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Matras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Matras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2014 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2017 yılında Lechia Gdansk

26 Şubat 2018 yılında Zaglebie Lubin

14 Ocak 2019 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2019 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2019 yılında Górnik Zabrze

20 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

Mateusz Matras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Matras şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Matras Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwarek Ornontowice

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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