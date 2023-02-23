Mateusz Mlynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Mlynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Mlynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Mlynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Mlynski 2 Ocak 2001 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Młyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Mlynski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Mateusz Mlynski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Mlynski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Mlynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Mlynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Mlynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Mlynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Arka Gdynia U19

10 Ağustos 2018 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Krakow

Mateusz Mlynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Mlynski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Mlynski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GKS Przodkowo, Arka Gdynia

Polonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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