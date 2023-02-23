Mateusz Ozimek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Ozimek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Ozimek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mateusz Ozimek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mateusz Ozimek 21 Haziran 2000 tarihinde Lublin şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mateusz Ozimek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Ozimek'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Mateusz Ozimek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mateusz Ozimek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Pogon U19
26 Temmuz 2018 yılında Avia Swidnik
20 Ağustos 2020 yılında Hutnik Krakow
18 Ağustos 2021 yılında LKS Lagow
31 Aralık 2021 yılında Hutnik Krakow
19 Şubat 2022 yılında Orleta R.P.
1 Şubat 2023 yılında Chrobry Glogow
Mateusz Ozimek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mateusz Ozimek şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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