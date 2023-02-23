Mateusz Ozimek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Ozimek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mateusz Ozimek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Ozimek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.