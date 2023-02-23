Mateusz Popiela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Popiela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Popiela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Popiela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Popiela 21 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Popiela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Popiela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Popiela'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateusz Popiela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Popiela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Popiela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Popiela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Sandecja U19

1 Temmuz 2020 yılında Stal Rzeszow II

1 Ocak 2022 yılında Sandecja U19

7 Temmuz 2022 yılında Sandecja

Mateusz Popiela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Popiela şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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