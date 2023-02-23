Mateusz Radecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Radecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Radecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Radecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Radecki 2 Nisan 1993 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Radecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Radecki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Mateusz Radecki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Radecki'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Radecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Radecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Radecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Radecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Radomiak

4 Temmuz 2016 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

22 Eylül 2020 yılında Radomiak

19 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Mateusz Radecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Radecki şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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