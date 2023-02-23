Mateusz Skrzypczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Skrzypczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Skrzypczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Skrzypczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Skrzypczak 22 Ağustos 2000 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Skrzypczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Skrzypczak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Mateusz Skrzypczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Skrzypczak'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Skrzypczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Skrzypczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Skrzypczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Skrzypczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lech U19

1 Şubat 2018 yılında Lech Poznan II

4 Şubat 2019 yılında Lech Poznan

4 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

31 Aralık 2020 yılında Lech Poznan

14 Ocak 2021 yılında Stomil

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Mateusz Skrzypczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Skrzypczak şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Skrzypczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lech Poznań (-1/2018)

Polonya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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