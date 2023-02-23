Mateusz Spychala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Spychala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Spychala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Spychala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Spychala 28 Ocak 1998 tarihinde Sieraków şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Spychała şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Spychala Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-MG.COM yapmaktadır. Mateusz Spychala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Spychala'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Spychala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Spychala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Spychala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Spychala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2016 yılında Radomiak

1 Temmuz 2017 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2018 yılında Radomiak

1 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

21 Ağustos 2020 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2021 yılında Odra Opole

Mateusz Spychala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Spychala şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Spychala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Warta Sieraków, Lech Poznań

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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