Mateusz Stawny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Stawny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Stawny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Stawny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Stawny 23 Ekim 2003 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Stawny Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90.11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Stawny'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Stawny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Stawny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateusz Stawny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Stawny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2021 yılında Sl. Wroclaw II

18 Ekim 2022 yılında Slask Wroclaw

Mateusz Stawny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Stawny şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.