Mateusz Stepien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Stepien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Stepien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Stepien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Stepien 12 Şubat 2002 tarihinde Ustka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Stępień şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Stepien Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateusz Stepien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 5 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mateusz Stepien'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Stepien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Stepien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Stepien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Stepien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Arka Gdynia U19

5 Şubat 2019 yılında Arka Gdynia

Mateusz Stepien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Stepien şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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