Mateusz Szwoch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Szwoch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Szwoch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Szwoch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Szwoch 19 Mart 1993 tarihinde Starogard Gdański şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Szwoch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Mateusz Szwoch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mateusz Szwoch'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Szwoch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Szwoch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Szwoch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Szwoch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Arka Gdynia II

1 Temmuz 2011 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2014 yılında Legia Varşova

4 Şubat 2016 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2017 yılında Legia Varşova

9 Ağustos 2017 yılında Arka Gdynia

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Plock

Mateusz Szwoch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Szwoch şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Szwoch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Borowiak Czersk, Gedania Gdańsk, Arka Gdynia

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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