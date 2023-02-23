Mateusz Wdowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Wdowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Wdowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Wdowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Wdowiak 28 Ağustos 1996 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Wdowiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Wdowiak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Mateusz Wdowiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Wdowiak'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Wdowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Wdowiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Wdowiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Wdowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Cracovia

16 Ocak 2017 yılında Sandecja

30 Haziran 2017 yılında Cracovia

15 Şubat 2021 yılında Rakow

Mateusz Wdowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Wdowiak şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Wdowiak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cracovia Kraków

Polonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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