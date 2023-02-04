Mateusz Wieteska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Wieteska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Wieteska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Wieteska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateusz Wieteska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Wieteska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateusz Wieteska

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Wieteska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Wieteska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Wieteska 11 Şubat 1997 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateusz Wieteska şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Wieteska Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Mateusz Wieteska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Wieteska'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Wieteska Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateuszwieteska4/

Mateusz Wieteskaboyu ve yaşı kaç

Mateusz Wieteska Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateusz Wieteska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateusz Wieteska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Wieteska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Legia II

1 Temmuz 2014 yılında Legia Varşova

18 Temmuz 2015 yılında Dolcan Zabki

28 Şubat 2016 yılında Legia Varşova

27 Ocak 2017 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2017 yılında Legia Varşova

7 Temmuz 2017 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2018 yılında Legia Varşova

25 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

Mateusz Wieteska kimdir

Mateusz Wieteska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Wieteska şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Legia Warszawa

Mateusz Wieteska Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 4 numaralı formasıyla 14 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 28 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateusz Wieteska nereli

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