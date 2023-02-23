Mateusz Winciersz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Winciersz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Winciersz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Winciersz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Winciersz 5 Ekim 2000 tarihinde Chorzów şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Winciersz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Winciersz Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Mateusz Winciersz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateusz Winciersz'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Winciersz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Winciersz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Winciersz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Winciersz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Ruch Chorzow

10 Ocak 2021 yılında Piast Gliwice

6 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

31 Aralık 2022 yılında Piast Gliwice

3 Ocak 2023 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Piast Gliwice

Mateusz Winciersz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Winciersz şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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