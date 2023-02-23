Mateusz Wojtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Wojtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Wojtek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Wojtek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Wojtek 29 Temmuz 2003 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Wojtek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Wojtek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateusz Wojtek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mateusz Wojtek'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateusz Wojtek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Wojtek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Wojtek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Wojtek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ruch U19

1 Temmuz 2020 yılında Ruch Chorzow

Mateusz Wojtek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Wojtek şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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