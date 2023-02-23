Mateusz Wypych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Wypych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Wypych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Wypych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Wypych 10 Ocak 1998 tarihinde Kalisz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Wypych şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Wypych Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOLSPORT yapmaktadır. Mateusz Wypych, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateusz Wypych'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Wypych Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Wypych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Wypych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Wypych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wa. Poznan U19

1 Temmuz 2014 yılında Warta Poznań

5 Ağustos 2016 yılında Górnik Konin

30 Haziran 2017 yılında Warta Poznań

1 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

7 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Mateusz Wypych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Wypych şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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