Mateusz Zebrowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zebrowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Zebrowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Zebrowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Zebrowski 5 Temmuz 1995 tarihinde Ostrołęka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Żebrowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Zebrowski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Mateusz Zebrowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mateusz Zebrowski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Zebrowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Zebrowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Zebrowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Zebrowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Mazur Karczew

1 Temmuz 2012 yılında Legia II

17 Temmuz 2013 yılında Jagiellonia

8 Ocak 2014 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2017 yılında Legionovia

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2018 yılında KKS Kalisz

1 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

Mateusz Zebrowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Zebrowski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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