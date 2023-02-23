Mateusz Zukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Zukowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateusz Zukowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mateusz Zukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateusz Zukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Zukowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Zukowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Zukowski 23 Kasım 2001 tarihinde Lębork şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Żukowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Zukowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Mateusz Zukowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Zukowski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Zukowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Zukowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateusz Zukowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Zukowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AP Lechia

1 Temmuz 2016 yılında Lechia U19

11 Aralık 2017 yılında Lechia Gdansk

27 Ağustos 2019 yılında Chojniczanka

15 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

31 Ocak 2022 yılında Glasgow Rangers

30 Ağustos 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Glasgow Rangers

Mateusz Zukowski kimdir

Mateusz Zukowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Zukowski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogoń Lębork (-2015), Lechia Gdańsk (2015-2017)

Mateusz Zukowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateusz Zukowski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Robert İon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert İon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert İon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Stachera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Stachera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Stachera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Stachera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cornel Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cornel Rapa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cornel Rapa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir