Mateusz Zukowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zukowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Zukowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Zukowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Zukowski 23 Kasım 2001 tarihinde Lębork şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Żukowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Zukowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Mateusz Zukowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Zukowski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Zukowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Zukowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateusz Zukowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Zukowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AP Lechia

1 Temmuz 2016 yılında Lechia U19

11 Aralık 2017 yılında Lechia Gdansk

27 Ağustos 2019 yılında Chojniczanka

15 Şubat 2020 yılında Lechia Gdansk

31 Ocak 2022 yılında Glasgow Rangers

30 Ağustos 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Glasgow Rangers

Mateusz Zukowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Zukowski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateusz Zukowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń Lębork (-2015), Lechia Gdańsk (2015-2017)

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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