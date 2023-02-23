Mateusz Zyro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateusz Zyro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateusz Zyro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateusz Zyro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateusz Zyro 28 Ekim 1998 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Mateusz Żyro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateusz Zyro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Mateusz Zyro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateusz Zyro'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateusz Zyro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateusz Zyro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateusz Zyro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateusz Zyro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Legia II

10 Şubat 2017 yılında Legia Varşova

19 Şubat 2018 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

31 Ağustos 2018 yılında Miedz Legnica

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2019 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2020 yılında Legia Varşova

5 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2022 yılında Widzew Lodz

Mateusz Zyro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateusz Zyro şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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