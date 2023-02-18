Matevz Matko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Matko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matevz Matko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matevz Matko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matevz Matko 9 Ekim 2001 tarihinde Domžale şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matevz Matko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matevz Matko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matevz Matko'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matevz Matko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matevz Matko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matevz Matko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matevz Matko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Bravo

17 Şubat 2022 yılında NK Triglav

30 Haziran 2022 yılında NK Bravo

29 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

5 Ocak 2023 yılında NK Brinje Grosuplje

Matevz Matko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matevz Matko şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matevz Matko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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