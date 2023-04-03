Matevz Medic Slacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Medic Slacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matevz Medic Slacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matevz Medic Slacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matevz Medic Slacek {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matevz Medic Slacek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matevz Medic Slacek'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matevz Medic Slacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matevz Medic Slacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matevz Medic Slacek şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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