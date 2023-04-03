Matevz Medic Slacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Medic Slacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matevz Medic Slacek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matevz Medic Slacek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.