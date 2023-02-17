Matevz Vidovsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Vidovsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matevz Vidovsek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matevz Vidovsek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matevz Vidovsek 30 Ekim 1999 tarihinde Slovenj Gradec şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matevž Vidovšek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matevz Vidovsek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSC GROUP yapmaktadır. Matevz Vidovsek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matevz Vidovsek'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Matevz Vidovsek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matevz Vidovsek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matevz Vidovsek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matevz Vidovsek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2016 yılında Atalanta U19

9 Ocak 2018 yılında Pescara

30 Haziran 2018 yılında Atalanta U19

19 Temmuz 2018 yılında Reggina

30 Haziran 2019 yılında Atalanta U19

27 Ağu 2019 yılında Agia Napa

19 Ocak 2021 yılında NK Olimpija

Matevz Vidovsek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matevz Vidovsek şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Matevz Vidovsek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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