Mathaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathaus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathaus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathaus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathaus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathaus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathaus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathaus 28 Kasım 1990 tarihinde Ilha da Boavista şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Félix Mathaus Lima Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathaus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Mathaus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mathaus'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mathaus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathaus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Mathaus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathaus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tourizense

1 Temmuz 2015 yılında Académico Viseu

3 Ağustos 2016 yılında Chaves

26 Ocak 2017 yılında Freamunde

31 Ocak 2017 yılında Chaves

3 Temmuz 2017 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2019 yılında Académico Viseu

8 Temmuz 2021 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2022 yılında Petrolul

Mathaus kimdir

Mathaus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathaus şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Falcões do Norte, Batuque FC, GD Tourizense

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Mathaus nereli

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