Matheus Aias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Aias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Aias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Aias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Aias 30 Aralık 1996 tarihinde Palmares Paulista şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Aiás Barrozo Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Aias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Aias, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matheus Aias'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matheus Aias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matheusaias/

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Matheus Aias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Aias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Matheus Aias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Aias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Granada B

27 Nisan 2017 yılında Lorca FC

30 Haziran 2017 yılında Granada B

1 Temmuz 2017 yılında Watford U23

7 Temmuz 2017 yılında CF Fuenlabrada

23 Ocak 2018 yılında Watford U23

30 Ocak 2018 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2018 yılında Watford U23

27 Ağu 2018 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2019 yılında Watford U23

22 Temmuz 2019 yılında CD Mirandés

21 Temmuz 2020 yılında Watford U23

21 Ağu 2020 yılında Orlando

4 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2022 yılında Orlando

8 Temmuz 2022 yılında Racing

Matheus Aias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Aias şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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