Matheus Albino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Albino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Albino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Albino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Albino 4 Şubat 1995 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Albino Carneiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Albino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lipatin Sports yapmaktadır. Matheus Albino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Albino'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 5 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matheus Albino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Albino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Albino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Albino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Joinville-SC

26 Kasım 2018 yılında Londrina-PR

1 Eylül 2020 yılında Zira FK

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2022 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Matheus Albino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Albino şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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