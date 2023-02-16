Matheus Alexandre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alexandre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Alexandre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Alexandre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Alexandre 7 Nisan 1999 tarihinde Marília şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Alexandre Anastácio de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Alexandre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Matheus Alexandre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Alexandre'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Alexandre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matheus Alexandre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Alexandre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Alexandre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2019 yılında Corinthians B

18 Nisan 2019 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2020 yılında Corinthians B

11 Ocak 2021 yılında Internacional

31 Mayıs 2021 yılında Corinthians B

27 Eylül 2021 yılında Coritiba FC

31 Aralık 2022 yılında Corinthians B

1 Ocak 2023 yılında Cuiabá-MT

Matheus Alexandre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Alexandre şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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