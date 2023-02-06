Matheus Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Alves 15 Aralık 1994 tarihinde Brazlândia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Alves da Silva Cardoso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Alves Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Alves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına - tarihinde katılmıştır. Matheus Alves'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2019 yılında Aparecidense-GO

17 Haziran 2019 yılında Goiás EC

Matheus Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Alves şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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