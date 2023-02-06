Matheus Barbosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Barbosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Barbosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Barbosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Barbosa 18 Ağu 1994 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Barbosa Teixeira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Barbosa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Barbosa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matheus Barbosa'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matheus Barbosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Barbosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Barbosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Barbosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında ABC FC

1 Temmuz 2014 yılında Botafogo-SP

1 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında América-RN

22 Ocak 2016 yılında Paulista FC

5 Temmuz 2017 yılında Tubarão-SC

10 Nisan 2018 yılında Avaí FC

16 Aralık 2018 yılında Tubarão-SC

1 Ocak 2019 yılında Avaí FC

15 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

11 Mart 2020 yılında Avaí FC

13 Mart 2020 yılında Cuiabá-MT

31 Ocak 2021 yılında Avaí FC

26 Şubat 2021 yılında Cruzeiro

27 Temmuz 2021 yılında Avaí FC

28 Temmuz 2021 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2021 yılında Avaí FC

15 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

2 Şubat 2023 yılında Guarani

Matheus Barbosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Barbosa şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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